بالصور.. مقر إقامة ترامب في فندق الريتز كارلتون - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

علي بعد أمتار من مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات وسط العاصمة الرياض، تم اختيار مقرًا لإقامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فندق الرتز كارلتون، ويقع الفندق قبالة المنطقة الدبلوماسية في مدينة الرياض على بعد 40 دقيقة بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي.

ويحتوي فندق الرتز كارلتون علي قبة المسبح حيث يوجد بها نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف توفر إطلالة على الحدائق ذات المناظر الطبيعية، وتشمل منطقة العافية أيضًا ساونا ومركزا للياقة البدنية لممارسة التمرينات الرياضية، ويتميز الفندق أيضاً بصالة بولينغ من 6 ممرات تقدم الكوكتيلات غير الكحولية والعصائر.

وكان الرئيس الأميركي وصل الرياض صباح اليوم السبت، في زيارة رسمية تستغرق يومين يشارك خلالها في ثلاث قمم، هي القمة السعودية الأميركية والقمة الخليجية الأميركية والقمة العربية الإسلامية الأميركية التي تقام جميعها تحت شعار ” العزم يجمعنا ” .