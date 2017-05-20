ترامب يأمر جنرالاته بشن حملة إبادة ضد الجهاديين في سوريا والعراق - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي ، أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمر بالقضاء على الجهاديين في العراق وسوريا بشن ” حملة إبادة ” ضدهم.

وأوضح ماتيس خلال مؤتمر صحافي في البنتاجون أن ” حملة الإبادة ” هذه تعني محاصرة قوات التحالف لمواقع ميليشيات داعش قبل مهاجمتها، حتى لا يتمكن الجهاديون من الفرار أو التجمع في مكان آخر.

وأوضح ماتيس أن الرئيس ترامب نقل مزيد من سلطات القرار إلى القادة العسكريين كما رحب رئيس أركان الجيوش الأمريكية جوزيف دانفورد بحسن سير الإتفاق الأمريكي الروسي لتجنب الحوادث بين قوات البلدين في سوريا.

يذكر أن البنتاجون قد مد ولاية الجنرال دانفورد في أعلى منصب في الجيش الأمريكي لمدة عاما.