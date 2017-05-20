الرئيس الجزائري يكلف عبد القادر بن صالح ممثلاً عنه بالقمة العربية الأمريكية بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة بالحضور بالنيابة ًعنه في قمة الدول العربية والإسلامية الأمريكية، التي ستجري غدا الأحد بالرياض.

وذكرت الرئاسة الجزائرية اليوم السبت أنه تلبية للدعوة التي تلقاها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودتم تكليف عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة ممثلاً في قمة الدول العربية والإسلامية التي ستجري غداً الأحد بالرياض.