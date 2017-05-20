بالفيديو.. باحث يكشف عن بئر تاريخية بقرية زبالا برفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

عبر الباحث الجيولوجي «عيد اليحيى» عن أسفه بسبب الإهمال الذي يعاني منه بئر قرية زبالا التاريخية التابعة لمحافظة رفحاء، مطالبا العرب بالاهتمام بتاريخهم وتراثهم، مؤكدا أنها لو كانت في أوروبا الغربية أو الدول المتقدمة لاعتبروها من عجائب الدنيا.

وأوضح عبر مقطع فيديو، أن بئر زبالا هي بئر مهيبة عظيمة، حفرت على الصخر الأصم، وما يخالطه من صخور صلدة وليست صخور رملية، مشيرا إلى أن العرب حفروها وقصوها من أعلاها حتى أخر نقطة من أسفر البئر، لافتا إلى فوهة البئر يبلغ طولها عشرة أمتار وعرضها عشرة أمتار أيضاً، وعمقه يبلغ 250 متراً، ويحتوي على سلم وأماكن للاستراحة تُستخدم لوضع الحبال والأخشاب أثناء مزاولة العمل.

وأكد كشف الباحث الجيولوجي ومقدم برنامج على خطى العرب الذي يبث على قناة العربية، أن عمرو بن موسى أشرف على بناء البئر وحفره، حينما أرسلته السيدة زبيدة -رحمها الله- إبان إشرافها على طريق الحجاح الذي يربط الكوفه بالمدينة ومكة.



