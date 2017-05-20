بالفيديو .. المملكة تفتتح أول مركز رقمي لمراقبة «الدواعش» على الإنترنت غداً - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال مسؤول سعودى كبير اليوم السبت، أن المملكة ستفتتح مركزا رقميا لمراقبة أنشطة تنظيم ” داعش ” غداً الأحد وذلك لمراقبة لكل التنظيمات التي لها علاقة بالجماعات الإسلامية المتشددة على الإنترنت.

وأوضح محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى أن المملكة ركزت اهتمامتها على محاربة الإرهاب فكريا بجانب محاربته عسكريا مؤكدا أنها تسعى من خلال برامجها لوقف الزحف الإرهابي على المنطقة .