 بالفيديو .. المملكة تفتتح أول مركز رقمي لمراقبة «الدواعش» على الإنترنت غداً - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو .. المملكة تفتتح أول مركز رقمي لمراقبة «الدواعش» على الإنترنت غداً

بالفيديو .. المملكة تفتتح أول مركز رقمي لمراقبة «الدواعش» على الإنترنت غداً
طلال الغامدي(صدى):

قال مسؤول سعودى كبير اليوم السبت، أن المملكة ستفتتح مركزا رقميا لمراقبة أنشطة تنظيم ” داعش ” غداً الأحد وذلك لمراقبة لكل التنظيمات التي لها علاقة بالجماعات الإسلامية المتشددة على الإنترنت.

وأوضح محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى أن المملكة ركزت اهتمامتها على محاربة الإرهاب فكريا بجانب محاربته عسكريا مؤكدا أنها تسعى من خلال برامجها لوقف الزحف الإرهابي على المنطقة .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 2 دقيقتين

ماعلاقة الامين العام بجهاز الامن العام او شبكة التواصل الاجتماعي و شركات الاتصالات في المنطقه .

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