شراكة سعودية أمريكية لتأسيس «ريثيون العربية» - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت مؤسسة الصناعات العسكرية بالمملكة، عن عقد شراكة، مع شركة ريثيون الأمريكية لتأسيس «ريثيون العربية».

يذكر أن شركة جنرال إلكتريك للطاقة، أبرمت صفقات بقيمة 15 مليار دولار مع المملكة، بالتزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استقبل الرئيس الأمريكي لدى وصوله اليوم في زيارة تاريخية، في أولى جولاته الخارجية بمطار الملك خالد بالرياض، استعداد لانعقاد القمة السعودية الأمريكية التاريخية والتى ستنعقد فاعلياتها بعد قليل.