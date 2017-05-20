العيسى: زيارة ترمب ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، ملامح زيارة الأمريكي دونالد ترامب للمملكة اليوم السبت.

وقال العيسى، إن زيارة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، للمملكة ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والاستقرار العالمي لا سيما في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي تقديراً لمكانة المملكة في العالمين العربي والإسلامي، فضلاً عن الشراكة التاريخية وسعياً لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأضاف أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية، تكتسب أهمية خاصة تجاه مختلف القضايا في المنطقة والعالم،مبدياً تطلع الدول الإسلامية لمزيد من الشركات بما يحقق السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وأوضح دور رابطة العالم الإسلامي، مؤكدا أن لها برامج مهمة في هذا الإطار، منها التعريف بحقيقة الإسلام ووسطيته واعتداله.