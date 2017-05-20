بالفيديو .. نجوى كرم : أنا والمرآة أصحاب - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

قالت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ، عن سر جمالها رغم تقدمها في السن ، أنّ هذا الشيء من الله، ولا شكّ أنّه علينا أن نقوم ببعض الإجتهادات، فأنا أمارس الرياضة باستمرار، وأنام باكراً وأصحو باكراً أيضاً”، مشيرةً الى أنّها “لا تحب السهر وأكلها طبيعي.

وأعلنت أنّها ” لا تحب الكحول، ولا تشربها، كما أنّها لا تدخّن “، لافتةً الى أنّ على كلّ سيدة تريد الحفاظ على شكلها، المصالحة مع مرآتها.

وشدّدت على أنها والمرآة أصحاب، ولو أنني لا أرآها كثيراً، وليست هاجساً، ولا أطلّ عليها كلّ ساعة لألاحظ ما إذا ظهرت تجعيدة صغيرة، عادي!!”، مؤكدةً أنّه على كلّ سيدة أن تكون مرتاحة مع نفسها، كي تبقى مجوهرة.