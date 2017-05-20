بالفيديو .. نجوى كرم : أنا والمرآة أصحاب - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. نجوى كرم : أنا والمرآة أصحاب
قالت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ، عن سر جمالها رغم تقدمها في السن ، أنّ هذا الشيء من الله، ولا شكّ أنّه علينا أن نقوم ببعض الإجتهادات، فأنا أمارس الرياضة باستمرار، وأنام باكراً وأصحو باكراً أيضاً”، مشيرةً الى أنّها “لا تحب السهر وأكلها طبيعي.
وأعلنت أنّها ” لا تحب الكحول، ولا تشربها، كما أنّها لا تدخّن “، لافتةً الى أنّ على كلّ سيدة تريد الحفاظ على شكلها، المصالحة مع مرآتها.
وشدّدت على أنها والمرآة أصحاب، ولو أنني لا أرآها كثيراً، وليست هاجساً، ولا أطلّ عليها كلّ ساعة لألاحظ ما إذا ظهرت تجعيدة صغيرة، عادي!!”، مؤكدةً أنّه على كلّ سيدة أن تكون مرتاحة مع نفسها، كي تبقى مجوهرة.
نجوى كرم : لا أشرب الخمر ولا أدخن السجائر وتلقب فنانة مغربية ب…
نجوى كرم : لا أشرب الخمر ولا أدخن السجائر وتلقب فنانة مغربية بشمس الأغنيةNajwa Karam
تم نشره بواسطة Soltana في 19 مايو، 2017
💞ديم[ عدد التعليقات: 3399 ] نشر منذ 12 دقيقة
قالت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ، عن سر جمالها🤔
😂😂حلوووةة سر جمالها🐪
عندك ثقة بنفسك ماقلنا شئ أوك الثقة بالنفس شئ جميل ومطلوب
لكن ماتاصل لإن الشخص يقيم نفسه سوا ف الشكل أو أي شئ يمتلكه مثلاً الذكاء أو الأسلوب ووإلخ
دعي تقييمك للآخرين بشرط ألا يكونوا مشافيح أو حساد
لإن هالنوع من الكائنات مايعرف يقيم.