وزير التجارة الأمريكي يثني على القوة الإدارية للمملكة وسرعتها في التحضير للقمة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير التجارة الأمريكي أن المملكة لديها قدرات إدارية قوية ستلعب دوراً في تحقيق رؤية 2030.

وأوضح أنه لا توجد دولة تستطيع التحضير لمثل هذه الحشد بهذه السرعة كالمملكة، معبرا عن أمله في أن تسمح المملكة لأمريكا باستعارة شعارها «العزم يجمعنا».

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استقبل الرئيس الأمريكي لدى وصوله اليوم في زيارة تاريخية، في أولى جولاته الخارجية بمطار الملك خالد بالرياض، استعداد لانعقاد القمة السعودية الأمريكية التاريخية والتى ستنعقد فاعلياتها بعد قليل.