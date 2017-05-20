مدرب تشيلسي: «تيري» يمتلك مقومات المدرب الناجح - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، إن جون تيري، قائد الفريق اللندني، يمتلك المقومات والخبرات التي تجعله مدربا ناجحا في المستقبل، خاصة أنه عمل تحت قيادة عدد كبير من أفضل المدربين بالعالم.

وأضاف أنه لا يعلم أفكار تيري الفنية لكنه واثق من امتلاكه الشخصية التي تسمح له بالتعلم، والتطور ليصبح مدربا جيدا.

وكان «تيري»- 34 عاما-، أعلن رحيله عن تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، مع انتهاء عقده، بعد 19 عاما قضاها بقلعة «ستامفورد بريدج»، حصد خلالها 17 لقبا.