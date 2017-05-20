⁠⁠⁠⁠⁠اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل البطي، عن اكتمال النصاب القانوني بحضور 43 عضو، وغياب 4 أعضاء، في جمعيته العمومية العادية صباح اليوم السبت، برئاسة سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد عادل بن محمد عزت.

عقب ذلك ألقى رئيس الاتحاد عادل عزت كلمته التي قال فيها:

“ يسرني أن أرحب بكم جميعًا في هذا اللقاء المبارك، كما أرحب بالأخوة ممثلي وسائل الاعلام، في افتتاح جلسة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها بحضور أغلبية الأعضاء ” .

اسمحوا لي بدايةً أن أهنئكم بمناسبة نجاح ختام الموسم الرياضي الكروي لهذا لعام بأغلى البطولات كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي شرفنا جميعًا برعايته للمباراة النهائية، وهي المناسبة التي يتشرف بها كافة الرياضيون، ومنسوبو كرة القدم السعودية.

يأتي انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، تنفيذًا للوعد الذي قطعته لكم خلال البرنامج الانتخابي، بتفعيل دور الجمعية العمومية، واطلاعها على كافة النشاطات، ومختلف البرامج، التي سيقدمها الاتحاد خلال الدورة الانتخابية الحالية، لتكونوا شركاء حقيقين معنا بالقول والفعل، بما يسهم في تطوير كرة القدم السعودية.

لقد كانت الأشهر الأولى لنا في الاتحاد مميزة وبلغة الأرقام، وذلك بتوفيق من الله، ثم بالثقة التي أوليتمونا إياها، وبالجهود السخية التي بذلها إخوانكم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وكافة منسوبيه بمختلف اللجان والإدارات.

نحن نستشرف عصرًا ذهبيًا جديدًا، نأمل من خلاله أن نحقق قفزة نوعية لكرة القدم السعودية، على كافة المحاور ذات الصلة بعمل الاتحاد، وهذا لن يتحقق إلا بدعمكم ومساندتكم، وآرائكم وأفكاركم التي ننتظرها هنا، فأنتم من تديرون بوصلة النجاح، وتوجهونها بدقة، نحو آفاق واسعة ورحبة، ولهذا كنا حريصين على تنظيم هذا اللقاء، وسيكون لنا لقاء قادم، خلال العام الجاري 2017م.

نحن اليوم في البداية، والطريق أمامنا ما زال طويلًا، للانطلاق نحو مزيد من النجاحات، وهذا لن يتأتى إلا بالعمل الدؤوب، والتخطيط المدروس، والاستعانة بالتجارب الناجحة، لدول سبقتنا على الساحة الكروية، ووضع تلك الخطط في ميزان المقارنة، مع ما سنقدمه خلال الفترة القادمة من برامج، ونحن حريصون على موافاتكم بكل ما هو جديد، والاستنارة بآرائكم ومقترحاتكم.

لا بد أن أشير هنا إلى المسيرة الناجحة التي حققها منتخبنا الوطني الأول في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، واقترابه من تحقيق الحلم الذي ننتظره جميعًا بعودة الأخضر للمنافسة العالمية، كما لا أنسى أن أشير إلى مشاركة منتخبنا الوطني الشاب في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوريا الجنوبية.

ختامًا.. أسأل المولى أن يعيننا على تحمل الأمانة وأداء المسؤولية، ويوفقنا لتحقيق الطموحات والآمال لوطننا ومجتمعنا وللشركاء في هذا الصرح الشامخ، وأعدكم ومجلس إدارة الاتحاد بأن نبذل قصارى جهدنا لمواصلة خطط وبرامج التطوير الطموحة للوصول إلى عصر ذهبي جديد لكرة القدم السعودية”.

بعد ذك تم تعيين أعضاء لجنة مراجعة محضر الاجتماع وهم: فهد الطفيل، خالد الدبل، وعبدالعزيز الحميدي، كما تم تعيين المراقبين المستقلين وهما: الدكتور إبراهيم القناص، وأحمد الروزي، كما تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية.

عقبها قدم رئيس الاتحاد تقريره الذي اشتمل على عدة محاور وهي: التسويق، الإدارة المالية، التحول، اللوائح، الجودة ورفع الأداء، التحكيم، الأندية، المنتخبات، التطوير والبرامج، والمسؤولية الاجتماعية، مستعرضًا أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

تلا ذلك اعتماد تعديل النظام الأساسي للاتحاد واللوائح التنفيذية التي تحكم تطبيقه والأوامر الدائمة للجمعية بالتصويت وهي:

– تعديل مسمى لجنة المشاركة الجماهيرية، ليصبح مسماها لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية.

– تعديل المادة 40 الفقرة (أ-1) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي بشأن لجنة عمليات كرة القدم وإلغاء مسماها، ووضع بدلًا منها كل من: لجنة المسابقات، لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، بحيث تصبح المادة 40 الفقرة (1) من النظام الأساسي على النحو التالي:

اللجان الدائمة للاتحاد: أ- اللجنة التجارية، ب – لجنة المسابقات، ج – لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، د – لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، هـ – لجنة الحكام.

– الموافقة على إضافة الفقرة التالية في النظام الأساسي للاتحاد التي تنص على: (يحق للاتحاد تأسيس شركة أو شركات تابعة له وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة لتعزيز أنشطته التجارية والاستثمارية).

– الموافقة على إضافة المادة التالية في النظام الأساسي التي تنص على: (يحق لرئيس مجلس الإدارة القيام بكافة التصرفات القانونية مع البنوك والجهات التمويلية للحصول على تسهيلات ائتمانية وطلب التمويل للاتحاد).

– تعديل النظام الأساسي للاتحاد ليشمل فصل رابطة دوري الدرجة الأولى عن رابطة دوري المحترفين.

كما تم تعيين المحاسب القانوني بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وفقًا لما ورد في الفقرة 11 من المادة 22 من النظام الأساسي المتضمنة (تعيين محاسب قانوني خارجي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة) وهم عبود أبو بكر باعشن وشريكه، محاسبون ومراجعون قانونيون.

وأطلع مجلس إدارة الاتحاد أعضاء الجمعية على تشكيل الهيئات القضائية ونواب رؤسائها وأعضائها المعينين من قبل مجلس الإدارة.

واختتم الاجتماع بالمصادقة على هوية الاتحاد الجديدة، التي تم تدشينها الشهر الماضي.