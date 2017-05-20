الفيفا تشهد افتتاح استاد خليفة الدولي وتشيد بدور قطر - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

افتتح إستاد خليفة الدولي،أمس الجمعة، أول استادات مونديال 2022 بعروض موسيقية وتقنية، وعرض رائع للألعاب النارية، قبل انطلاق المباراة النهائية لكأس أمير قطر، بين السد، والريان، بحضور أكثر من 40 ألف مشجع.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، نحن سعداء كمنظمين لبطولة كأس العالم لكرة القدم، برؤية أحد إستادات البطولة، وقد بات على أُهبة الاستعداد لاستقبال المباريات والفعاليات الكروية، معربا عن تفاؤله وثقته في قدرة قطر على تنظيم نهائيات كأس العالم 2022، بصورة ناجحة خلال حضوره الافتتاح.

وأضاف أن قطر ستنظم بطولة مبهرة في 2022، بعد بدء الإنجاز التي قامت به في هذه المرحلة المبكرة، مشيرا إلى أن هذا يزيدنا ثقة بتحضيرات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم، وبالتزام السلطات فيها من خلال اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بتنظيم البطولة، ونحن ما زلنا على بعد 5 سنوات من استضافتها.