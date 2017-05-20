مريم رجوي : فشل المرشد هو قرب لنهاية نظام ولاية الفقيه " حسن روحاني " - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

قالت مريم رجوي رئيسة المقاومة الإيرانية أن فوز الرئيس حسن روحاني بولاية جديدة هو مسرحية تمثيلية من أجل الصراع على السلطة وأن النظام الإيراني يعاني من الضعف الشديد وأن دورة ثانية لرئاسة روحاني سوف تسهم في استمرار تفاقم الأزمات وتصعيد الصراع على السلطة.

وكشفت مريم رجوي بأن حسن روحاني لم يفعل شيئاً للشعب سوى مزيد من الظام والقمع والفقر والإعدامات وعدم المساواة كما أن كل الدخل المالي من من الاتفاق النووي يتم أنفاقه على الحروب بالمنطقه مما أدى ألي تصاعد الميزانية العسكريه .

وأضافت رجوي أن فشل مرشح المرشد ابراهيم رئيسي تعد فشلاً للمرشد علي خامنئي وهى بدورها مؤشرات لقرب نهاية نظام ولاية الفقيه والشعب جميعه يعرف أن رئيسه متورط بمجزرة السجناء السياسين عام 1988.