رسالة ميلانيا ترمب للسعودية على " تويتر " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعربت ميلانيا، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن سعادتها عقب وصولها الرياض، اليوم السبت، ووجهت شكرها للمملكة، على حسن الضيافة والحفاوة التي كانت في استقبالها.

وقالت ميلانيا ترمب عبر حسابها على ” تويتر ” اليوم: شكراً للمملكة العربية السعودية على الترحيب الجميل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد وصل صباح اليوم، إلى الرياض، في زيارة تاريخية رسمية للمملكة تستمر يومين، يعقد خلالها لقاء قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما يشارك في أعمال القمة الخليجية الأمريكية، وأعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية.