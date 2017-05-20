الرئيس المصري يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى الرياض فى زيارة تستمر لمدة يومين، للمشاركة فى أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التى ستعقد بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترمب غداً، 21 مايو الجارى.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس كلمة أمام قمة الرياض، سيستعرض خلالها الرؤية المصرية، لصياغة استراتيجية شاملة لمواجهة خطر الإرهاب من خلال تكثيف الجهود الدولية الساعية لوقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين وتوفير الملاذ الآمن لها.

كما سيقوم أيضاً خلال تواجده بالرياض بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض قادة الدول والحكومات المشاركين بالقمة، وذلك للتباحث حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع هذه الدول ومناقشة إمكانات وفرص التعاون المتاحة فى مختلف المجالات وكيفية تفعيلها بما يحقق المصالح المشتركة.