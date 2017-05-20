ترمب فور وصوله المملكة: عظيم أن أكون في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن سعادته بزيارة المملكة، وتطلع لقضاء وقت ممتع.

وكتب ترمب عبر حسابه الرسمي علي «توتير» قائلا «عظيم أن أكون في الرياض، وأتطلع لقضاء وقت ممتع فيما تبقى من اليوم».

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصل صباح اليوم، إلى الرياض، في زيارة تاريخية رسمية للمملكة تستمر يومين، يعقد خلالها لقاء قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما يشارك في أعمال القمة الخليجية الأمريكية، وأعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية