 حصاد جماهير دوري جميل .. الاتحاد الأكثر حضوراً - صحيفة صدى الالكترونية

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حصاد جماهير دوري جميل .. الاتحاد الأكثر حضوراً

حصاد جماهير دوري جميل .. الاتحاد الأكثر حضوراً
الرياض(صدى):

سجل دوري جميل موسم 2016-2017 حضورا جماهيريا بلغ 1270432 متفرج، كثاني أكبر حضور جماهيري بعد موسم 2014-2015 والذي سجل حضور 1664652 متفرج.

 

– سجلت مباراة الهلال والنصر في الجولة الـ 26 الحضور الجماهيري الأكبر هذا الموسم بـ 59174 متفرج.

 

– بلغ معدل الحضور الجماهيري هذا الموسم 6980 لكل مباراة.

 

– أكثر الملاعب من حيث الحضور الجماهيري، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، بـ 599242 متفرج.

 

– أكثر الجولات حضورا جماهيريا، الجولة الـ 16 وشهدت حضور 88613 متفرج.

 

– أكثر فريق حضورا على ملعبه، الاتحاد 330291 متفرج.


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