حلم «إيفانكا ترمب» قد يتحقق في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن «إيفانكا ترمب» ستسعي خلال زيارتها للمملكة للقاء الطفلة «إيفانكا» التي سماها والدها المواطن «سالم العنزي» على اسمها، تيمنا بتحسن العلاقات «السعودية- الأمريكية»، بحسب «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وتعتبر زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة، هي أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب.

وذكرت المصادر أن «إيفانكا»، مستشارة والدها، ستشارك في اجتماع مائدة مستديرة مع نساء سعوديات للنقاش حول القضايا الاقتصادية للمرأة بالمملكة.

وقالت الوكالة، إن الرئيس الأمريكي «ترمب» استفسر عن ماهية «الجريش» و«المرقوق» حين قدم له معاونوه قائمة الطعام التي ستكون على مائدته حين يحل ضيفاً على الرياض.

وجاء اهتمام السيدة الأولى، ميلانيا ترمب، ببخور العود، وأضافت الوكالة أن السيدة الأولى تجيد لغات عدة، كما أنها دائمة الترحال.