بالصور.. «وقاية» تتمكن من ضبط مخالفات صحية بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تمكنت الحملة الرقابية الصحية ” وقاية ” التي أطلقتها امانة منطقة نجران، من ضبط مخالفات صحية في عدد من الأسواق التجارية والمطاعم ومتسودعات التخزين والمسالخ في أحياء مدينة نجران.

وقال عبدالله آل فاضل، المتحدث الرسمي، ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام، إن الحملة تهدف من خلالها الى مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية وتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي للانتشار العشوائي للباعة الجائلين، والمحافظة على تقديم خدمات آمنه وحماية المواطن والمقيم من عدوى انتقال الامراض.

وأضاف: أن الحملة شاهدت تدني مستوى النظافة العامة وتعطل أجهزة مصائد حشرات ووجود سكن داخل أحد المطاعم سوء تخزين الأطعمة عدم التقيد بالزي الرسمي، وضبط أيضا مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وتابع: أنه تم ضبط لحوم مجهولة المصدر؛ وجود أكل بائت؛ وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين انتهاء الرخص الصحية؛ وتحضير وتجهيز الأغذية بكميات كبيره لغرض استخدامها لمدة طويله.