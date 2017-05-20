بالصور.. ولادة طفلة بالشعر الأبيض تٌثير ضجة بالأنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

شبه رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي طفلة ولدت بشعر أبيض بشخصية ” دينيريس ” من مسلسل لعبة العروش ، حيث قاموا بتداول العديد من صور الطفلة مٌعبرين عن أعجابهم وذهولهم بهذه الحالة النادرة .

وكانت قد ولدت ” ديفينا سميث “، من ميسيسيبي بشعر أبيض كالثلج، وشخص الأطباء حالتها بأنها تعاني من البرص الجزئي، وهو حالة وراثية نادرة مما يتسبب في عدم وجود ألوان للشعر أو العينين وكذلك الجلد.

وتصيب تلك الحالة خمسة من كل 100 ألف شخص في الولايات المتحدة وأوروبا، وحازت صورة المولودة على آلاف المشاهدات منذ نشر الأم ” جيسيكا سميث ” صورها عبر الإنترنت.