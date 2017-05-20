محترف التعاون يكشف عن مصيره - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكر الروماني لوسيان سان مارتن محترف فريق التعاون ان عقده سينتهي في نهاية شهر يونيو القادم وسيكون حراً بعد ذلك للانتقال لاي ناد يرغب به في الفترة القادمة.

وقال مارتن خلال حديثة مع صحيفة ” ديجي سبورت ” الرومانية :” تحدثت مع مسؤولي نادي التعاون حول تمديد عقدي لموسم جديد ونحن في الوقت الحالي نعيش فترة أجازة لذلك سأعرف مصيري حول عملية تجديد العقد خلال الايام القادمة “.

واكمل حديثة :” لقد بلغت سن الـ37 عاماً وأشعر بحالة جيدة جسدياً دون أصابات أو مشاكل جسدية ولدي الدافع القوي لإكمال مسيرة اللعب في كرة القدم لذلك أفضل الاهتمام في العروض المالية وهي تعد من الاولويات في حياتي بعد وصولي للسن الحالي كون الرياضة تعتبر هي وظيفتي ومستقبلي القادم “.