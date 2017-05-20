بالفيديو.. نصيحة مواطن لابنه قبل توجيه رسالة لرئيس أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وجه صبي سعودي يدعي «هاشم فقيهي»- 12 عاما-، كلمة ترحيب وشكر بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باللغة الإنجليزية، عبر مقطع فيديو بثه علي حسابه الخاص علي موقع «تويتر»، تزامنا مع زيارة ترمب للمملكة اليوم السبت.

وقال الصبي إنه عاش في الولايات المتحدة لمدة 6 سنوات، وأرد ان تكون رسالته هي رسالة كل طفل بالمملكة، خاصة أنه ليس كل طفل يستطيع التحدث بالإنجليزية، وفقا لـ«العربية نت».

وطالب الصبي الجميع بإرسال رسالة مماثلة لدعم القوة التي يطرحها التعاون المثمر بين المملكة والولايات المتحدة، مشيرا إلي أن زيارة ترمب تسعد أطفالا كثيرا كونها تساهم في مزيد من التعاون بين البلدين.

وكشف أنه استشار والده في إرسال هذه الرسالة نيابة عن أطفال المملكة، ونصحه والده بان يختار الكلمات بعناية.