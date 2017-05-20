فرنسا تحدد خطوات مواجهة أخطر فيروس إلكتروني في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

توصل باحثون فرنسيون إلى طريقة تمكن الفنيين من إنقاذ ملفات نظام تشغيل ويندوز التي تشفرها برمجيات «واناكراي».

وتعاون فريق باحثين أمنيين حول العالم لتطوير وسيلة لفك شفرة نظام التشغيل للملفات المصابة، وحذر الباحثون من أن الحل الذي توصلوا إليه لا يعمل إلا في ظروف بعينها مثل عدم إعادة تشغيل الأجهزة إلا بالتوازي مع خطوات مواجهة الفيروس وإذا اتبعت الخطوات قبل تنفيذ التهديد بغلق الملفات.

وكان فيروس «واناكراي»، انتشر حول العالم الجمعة الماضية، وأصاب أكثر من 300 ألف جهاز في 150 دولة وهدد بإغلاق الأجهزة إن لم يدفع ضحاياه فدية تتراوح بين 300 و600 دولار خلال أسبوع من الإصابة به.