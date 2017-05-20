الحكومة اليمنية تدك موقع بصعدة أطلق منة الحوثيون صاروخ باليستي - صحيفة صدى الالكترونية

فهمى محمد(صدى):

دكت طائرات التحالف العربي مساء أمس الجمعة موقع أطلق منه تحالف المخلوع صالح صاروخاً باليستياً باتجاه منطقة غير معروفة جنوب الرياض شمال محافظة الرين .

وقال مصدرمن التحالف إنه تم رصد موقع إطلاق الصاروخ الباليستي ، والذي إنطلق من داخل عربة مختبئة داخل كهف قرب مديرية مجز في صعدة وتم تدمير الكهف بالكامل حيث كان يحوي مخزنا للذخيرة و الصواريخ .

وذكرت المصادر أن قوات الدفاع الجوي تمكنت مساء أمس الجمعة من صد وتدمير الصاروخ الباليستي شمال الرين بحسب العربية .