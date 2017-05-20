الحكومة اليمنية تدك موقع بصعدة أطلق منة الحوثيون صاروخ باليستي - صحيفة صدى الالكترونية

الحكومة اليمنية تدك موقع بصعدة أطلق منة الحوثيون صاروخ باليستي
دكت طائرات التحالف العربي مساء أمس الجمعة موقع أطلق منه تحالف المخلوع صالح صاروخاً باليستياً باتجاه منطقة غير معروفة جنوب الرياض شمال محافظة الرين .
وقال مصدرمن التحالف إنه تم رصد موقع إطلاق الصاروخ الباليستي ، والذي إنطلق من داخل عربة مختبئة داخل كهف قرب مديرية مجز في صعدة وتم تدمير الكهف بالكامل حيث كان يحوي مخزنا للذخيرة و الصواريخ .
وذكرت المصادر أن قوات الدفاع الجوي تمكنت مساء أمس الجمعة من صد وتدمير الصاروخ الباليستي شمال الرين بحسب العربية .
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