بالفيديو.. الطفلة سفانا ترحب بزيارة الرئيس الأمريكي للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للطفلة سفانا، ظهرت خلاله وهي ترحب بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استقبل قبل قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال زيارته التاريخية للمملكة.

وهبطت قبل قليل طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمطار الرياض، استعداد لزيارة تاريخية للمملكة، في أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في يناير الماضي.