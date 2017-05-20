سحب التجمعات المائية من المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قامت الفرق الميدانية بأمانة الطائف بسحب كافة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات التصريف.

وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف قد تمكنت من انقاذ رجل وزوجته احتجزت مياه السيول سيارتهم داخل وادي السر بالمحافظة.

وشهدت الطائف والمراكز التابعة لها، هطول أمطار غزيرة أدت الى احتجاز عدد من السييارات في مجاري السيول.

كما تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع بمجموعة أعلاف جراء البرق في قرية الربعة شرق الطائف.