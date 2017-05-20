 خادم الحرمين يستقبل الرئيس الأمريكي في مطار الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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خادم الحرمين يستقبل الرئيس الأمريكي في مطار الرياض

خادم الحرمين يستقبل الرئيس الأمريكي في مطار الرياض
فهد العبد الله(صدى):

وصل الآن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل لحظات من بدءا الزيارة التاريخية للمملكة.

وهبطت قبل قليل طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمطار الرياض، استعداد لزيارة تاريخية للمملكة، في أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في يناير الماضي.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 دقيقتين

تلقاء الشعب الايراني كلهم عند التلفزيون يبكون

اهلا وسهلا

باالرئيس ترامب نورت السعوديه بقدومك

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