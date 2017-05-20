بالفيديو.. وصول طائرة الرئيس الأمريكي إلى مطار الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبد الله(صدى):

هبطت الآن الطائرة التي تقل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمطار الرياض، استعداد لزيارة تاريخية للمملكة، في أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في يناير الماضي.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أكدت أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المرتقبة إلى الشرق الأوسط في أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في يناير الماضي، ستساهم بشكل كبير في تحديد سياسات واشنطن المستقبلية تجاه دول المنطقة.