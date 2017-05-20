مضمون خطاب الرئيس الأمريكي الذي سيلقيه خلال زيارته التاريخية للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبد الله(صدى):

أكدت تقارير إخبارية أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي سيلقيه خلال زيارته التاريخية للمملكة، سيتجنب فيها اللهجة التى اتسمت بالشدة، والمناهضة للإسلام والتى كان يستخدمها خلال حملته الإنتخابية.

وأوضحت أن مسود الخطاب تضمنت دعوة ترمب للقادة العرب والمسلمين لطرج الإرهابيين من أماكن العبادة، كما أنه سيصف جهود مكافحة التطرف بأنها «معركة بين الخير والشر»، وضرورة الوحدة في مكافحة التطرف في العالم الإسلامي.، بحسب وكالة أسوشيتد بيرس الأمريكية للأنباء.

وأوضحت أن من بين ما سيذكره الرئيس الأمريكي «لسنا هنا لإلقاء محاضرة لنقول للشعوب الأخرى كيف تعيش وماذا تفعل أو من أنتم، نحن هنا بدلا من ذلك لتقديم شراكة في بناء مستقبل أفضل لنا جميعاً».

وهبطت قبل قليل طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمطار الرياض، استعداد لزيارة تاريخية للمملكة، في أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في يناير الماضي.