جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعلن عن وظيفة صحية في مقرها بالمنطقة الغربية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الفهد(صدى):

كشفت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، عن توفّر وظيفة صحية لحمة درجة الدكتوراة في علم النفس السريري أو الإرشادي، للعمل في مقر الجامعة بالمنطقة الغربية بمسمى «أخصائي علم النفس والصحة والاستشارة»، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءا من 17 مايو الحالي.

للتقديم ومعرفة المزيد عن تفاصيل وشروط الوظيفة، اضغط على الرابط التالي:

http://jobs.brassring.com/mobiletgs/mMostRecentJobs.aspx?c=25118%20&s=5182