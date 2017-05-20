جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظيفة شاغرة للمستخدمين - صحيفة صدى الالكترونية

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظيفة شاغرة للمستخدمين
أعلنت إدارة شؤون المجلس العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، عن وظيفة على بند المستخدمين بالمرتبة 31 رقمها 50 بمسمى «مراسل»، مشيرة إلى أن بدءا التقديم اعتبارا من الأحد 1438/8/25هـ وحتى 1438/8/29هـ، بمقر إدارة شؤون المجلس العلمي.
وأشارت الإدارة إلى أن الوظيفة وفق للشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- أن يكون لائقا طبيا.
4- أن لا يكون قد حكم عليه بحد شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
5- أن لا يكون قد فصل تأديبيا من العمل.
6- أن يكون حاصلا عاى الكفاءة المتوسطة كحد أدنى والثانوية العامة كحد أعلى.
7- أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.
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