جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظيفة شاغرة للمستخدمين - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة شؤون المجلس العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، عن وظيفة على بند المستخدمين بالمرتبة 31 رقمها 50 بمسمى «مراسل»، مشيرة إلى أن بدءا التقديم اعتبارا من الأحد 1438/8/25هـ وحتى 1438/8/29هـ، بمقر إدارة شؤون المجلس العلمي.

وأشارت الإدارة إلى أن الوظيفة وفق للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون لائقا طبيا.

4- أن لا يكون قد حكم عليه بحد شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

5- أن لا يكون قد فصل تأديبيا من العمل.

6- أن يكون حاصلا عاى الكفاءة المتوسطة كحد أدنى والثانوية العامة كحد أعلى.

7- أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.