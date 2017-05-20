قاصر تُنجب من علاقة غير شرعية مع شقيقها الأصغر منها - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

ضبطت الشرطة التونسية تونسي لم يتعدى عمره 16 عاماً ، قام بالتعدي على شقيقته الأكبر منه بعامين ” 18 عاماً ” وأغتصابها ما أدى إلى حملها سفاحاً منه .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أنجبت فتاة تونسية قاصر مولوداً في مستشفى محلي بولاية المنستير، من علاقة غير شرعية مع شقيقها.

وتبين من التحريات ان فتاةً تبلغ من العمر (18 عاماً)، كانت حاملا حسب اعترافاتها نتيجة ممارستها الجنس مع شقيقها البالغ (16 عاماً)، والذي اعتدى عليها باستعمال القوة، دون أن تعلم أنها حامل.

فيما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير في تونس، من إلقاء القبض على المشتبه فيه، الخميس، بعد نصب كمين بمدينة “ لمطة ”.