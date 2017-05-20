خطة غير متوقعة لرجل أعمال مصري لتهريب 5 آلاف قرص ترامادول للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أحبطت الجهات الأمنية بمطار القاهرة، محاولة تهريب 5 آلاف قرص ترامادول مخبأة داخل إناءين للطعام، إلى المملكة، أمس الجمعة.

وتلقت السلطات المصرية، بلاغا من مصري بقرية ببا في محافظة بني سويف يفيد بأن رجل أعمال اتفق معه على توصيل إناءي طعام لأحد أقاربه بالمملكة مقابل منحه تأشيرة دخول والقيام بعمرة مجانية، ونصبت كمينا لضبط الشخص الوسيط مُسلم الإناءين للمسافر مُقدم البلاغ.

وأوضحت مصادر، أن أمن المطار تمكن من القبض على الشخص القادم لتسليم الإناءين؛ حيث عثر بداخلهما على مأكولات مخبأ بها 4665 قرصا من الترامادول، لتقوم بعرضه على النيابة للتحقيق معه واتخاذ اللازم في شأنه مع استمرار البحث عن المتهم الرئيسي لضبطه وتقديمه للمحاكمة.