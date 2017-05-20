المدفعية تدمر منصة إطلاق صواريخ تستهدف القرى الحدودية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دمرت المدفعية الملكية بمساندة طائرات الأباتشي منصة إطلاق صواريخ كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من أجل استهداف المدنيين في القرى الحدودية.

مكا أطلقت مليشيات الحوثي عدة مقذوفات عسكرية على أحياء نجران، لم يسفر عنها أي إصابات في الأرواح، مخلفةً بعض الأضرار في الممتلكات والمنازل.

وأحبطت القوات المسلحة وقوات الحرس الوطني وحرس الحدود بمساندة طائرات التحالف محاولة تسلل قامت بها الميليشيات قبالة نجران، وتم خلالها القضاء على العشرات من عناصر العدو بينهم ثلاثة من القيادات الميدانية الحوثية وعدد من ضباط الحرس الجمهوري، وتدمير عدد من الأهداف المتحركة، وذلك بعد عمليات رصد من قبل طائرات الدرون.