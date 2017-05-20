المدعي العام يطلب التحقيق مع الرئيس البرازيلي لعرقلة سير العدالة - صحيفة صدى الالكترونية

برازيليا(صدى):

أكد المدعي العام البرازيلي رودريجو يانوت أمس الجمعة، أنه يريد التحقيق مع الرئيس ميشال تامر بتهمة الفساد وعرقلة سير العدالة في أعقاب فضيحة رشوة.

ويرغب يانوت في التحقيق مع تامر في ثلاث تهم ملموسة، هي عرقلة سير العدالة والفساد السلبي والعلاقة بمنظمة إجرامية، وأعطت المحكمة العليا في البلاد الضوء الأخضر يوم الخميس لمثل هذه التحقيقات.

ونفى تامر الاتهامات، مطالبًا بإجراء تحقيق سريع، ووجه انتقادات إلى الأشخاص الذين سجلوا محادثات له بطريقة غير مشروعة.