أمريكا «قلقة» حيال منح كوريا الشمالية براءة اختراع لإنتاج «مادة كيميائية سامة» - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

عبرت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عن استمرار قلقها حيال قيام المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمنح كوريا الشمالية براءة اختراع لإنتاج مادة سيانيد الصوديوم.

وكشفت المندوبة الامريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي عن اعتقادها بأن «وضع السيانيد في أيدي الكوريين الشماليين رغم سجلهم في مجال حقوق الإنسان والسجناء السياسيين والاغتيالات لا يعتبر خطرًا فقط بل أنه يتحدى كل منطق».

وحثت هايلي كافة الوكالات التابعة للأمم المتحدة على «أن تكون شفافة وأن تطبق أقصى حد من الفحص الدقيق لدى تعاملها مع هذا النوع من الطلبات من كوريا الشمالية وغيرها من الدول الشاذة»، قائلة: «الولايات المتحدة لطالما شجعت الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة على التواصل مع لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بأي نشاط مرتبط بتطبيق قرارات المجلس.»

وتابعت: «أن كل أجزاء نظام الأمم المتحدة تحتاج لأن تدعم مجلس الأمن في جهوده بالاستجابة للتهديد الكبير الذي يشكله برنامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل».