بالفيديو.. إيرانيون يدخنون الشيشة داخل إحدى مراكز «الحسينيات» - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإيرانيون يدخنون الشيشة أثناء إلقاء أحد دعاة الشيعة خطبة داخل إحدى مراكز «الحسينيات».

وأظهر الفيديو، شخص يشرب الشيشة داخل إحدى المراكز أثناء استماعه لحلقة وعظ، وتفاعل المغردون مع الواقعة مشيرين إلى استهتار والجهل بثوابت الدين، فيما أكد آخرون أن الواقعة تدل على أن نظام الملالي يستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الدين الإسلامي.