بالفيديو.. إيرانيون يدخنون الشيشة داخل إحدى مراكز «الحسينيات» - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إيرانيون يدخنون الشيشة داخل إحدى مراكز «الحسينيات»
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإيرانيون يدخنون الشيشة أثناء إلقاء أحد دعاة الشيعة خطبة داخل إحدى مراكز «الحسينيات».
وأظهر الفيديو، شخص يشرب الشيشة داخل إحدى المراكز أثناء استماعه لحلقة وعظ، وتفاعل المغردون مع الواقعة مشيرين إلى استهتار والجهل بثوابت الدين، فيما أكد آخرون أن الواقعة تدل على أن نظام الملالي يستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الدين الإسلامي.
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4250 ] نشر منذ 58 دقيقة
لعن الله بني صفيون المجوس
الحسينيات مراكز للقمار واللواط والمتعه والزنا معروف
دين مجوسي صفوي قذر دين الروافض
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 499 ] نشر منذ 57 دقيقة
هل تعلمون ماذا يحدث فيما يسمى بالحسينيات وخاصة في ليالي عاشوراء
أكل وشرب وهقص ومقص واخر الليل متعه
كما انها اوكار للشرك بالله واوكار لتناقل فتاوى الملالي بالكراهييه والحقد والتكفير لاصحاب وزوجات رسول الله ورموز الاسلام
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10385 ] نشر منذ 48 دقيقة
الحسينيات عندهم ليست كالمساجد بل مكان للاجتماع مثل المجالس يقيمون فيها الحفلات والندوات لدينهم المجوسي لذلك الشيشه في الحسينيه امر عادي
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1325 ] نشر منذ 41 دقيقة
هؤلاء كفار اعداء للاسلام والمسلمين فتوقعو كل شيء منهم لان لا يوجد دين يردعهم
عليهم لعنة الله كفرة فجره