«السياحة والتراث الوطني» تكشف حقيقة إصدار التأشيرات السياحية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، أن الهيئة تدرس إصدار التأشيرات السياحية من سفارات المملكة بالخارج بقيمة 40 دولارا.

وأكد سلمان، أن التأشيرات ستصدر لمجموعات محدودة في البداية، مشيرا إلى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها بعد موسم الصيف الحالي، لافتا إلى أن المملكة ليست مهتمة على الإطلاق بالسياحة المفتوحة، وأن رؤية 2030 تركز على الاهتمام بقطاعات اقتصادية مختلفة مثل السياحة والتعدين، وفقا لصحيفة «فايننشال تايمز».