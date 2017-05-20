بالفيديو والصور.. لحظة إعلان الطلبة الفائزين في مسابقة «إنتل» الهندسية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رد فعل طلاب المملكة الذين حققوا مراكز متقدمة في مسابقة « معرض إنتل الدولي للعلوم الهندسية»، المقامة في لوس أنجلوس بأمريكا أمس الجمعة.

وأظهر الفيديو، لحظة سماع الطلبة الفائزين إعلان أسمائهم، موثقا فرحتهم واحتفاء الحاضرين بهم، حيث حاز كلا من الطالبتين نادية المطلق ودانا الخالدي والطالب عمار أمير على المركز الثالث، وحصلت الطالبة سارة الربيعة على المركز الرابع، في المسابقة العالمية.

وشارك في المسابقة هذا العام نحو 1800 طالب وطالبة من أكثر من 75 دولة؛ حيث تنافس المشاركون والمشاركات بحسب مجالاتهم؛ للفوز بجوائز تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار.