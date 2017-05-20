أول رد فعل لامرأة «الطلاسم السحرية» بعد إطلاق سراحها «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

أول رد فعل لامرأة «الطلاسم السحرية» بعد إطلاق سراحها «فيديو»
تعتزم المرأة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول وقيل إنها كانت تحمل معها طلاسم سحرية، مقاضاة مصور المقطع بتهمة التشهير بها والتسبب في أذى نفسي لها ولأسرتها، وذلك في أول رد فعل لها بعد إطلاق الشرطة سراحها أمس الجمعة.
وقال مصادر مطلعة، إن المرأة قررت مقاضاة مصور المقطع بتهمة التشهير بها بعدما تم إطلاق سراحها من قبل جهات التحقيق بكفالة مالية، مشيرة إلى أن المرأة نفت أمام جهات التحقيق ممارستها طقوسا سحرية.
وأضافت المصادر أن المرأة نفت احتواء الأوراق التي رغبت بطباعتها في أحد مراكز التصوير على طلاسم سحرية، كونها كانت تحوي محاضرة لأحد المختصين عن العلاج بالطاقة، مؤكدة أن شخصا تهجم عليها متهما إياها بأنها ساحرة وتحمل معها طقوسا سحرية.
وألقت الشرطة القبض على مصور المقطع، الخميس الماضي، للتحقيق معه ومحاسبته في التصوير والنشر بالمخالفة للأنظمة، وأفرجت في المقابل عن السيدة وصديقتها، بعد التحفظ على أوراقهما الثبوتية إلى حين انتهاء التحقيقات.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 16 دقيقة
خير تعفل شر تلقى
راح فيها الرجال
المفروض يمسكون الطلاسم والميموري عند المكتبه كدليل على السحر والشعوذه
ولاننسى الواسطه لعبت دورها في الموضوع
كونها اجنبيه حاصله على الجنسيه كما جاء في بعض الصحف
وهذه النوعيه من المواطنين لديهم مقدره للوصول لاعلى الوساطات
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4240 ] نشر منذ 15 دقيقة
ايوه احسنتي عشان يتادب كل من يتطاول على الناس
وانا مستعد للترافع عنك ورد كامل الحقوق اليك وماتعرضتي له من ايذاء من قبل ناشر المقطع ومن قبل كل المواقع اللتي اطلقت عليك لقب ( ساحره) وانتي برئيه باذت الله ومعاقبه الكل في اصدار احكام مسبقه على الناس وتدخلهم السافر في عمل الجهات المتخصه بالاضافه الى تعويض مادي كبير نتيجة الحبس والايقاف