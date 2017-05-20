أول رد فعل لامرأة «الطلاسم السحرية» بعد إطلاق سراحها «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تعتزم المرأة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول وقيل إنها كانت تحمل معها طلاسم سحرية، مقاضاة مصور المقطع بتهمة التشهير بها والتسبب في أذى نفسي لها ولأسرتها، وذلك في أول رد فعل لها بعد إطلاق الشرطة سراحها أمس الجمعة.

وقال مصادر مطلعة، إن المرأة قررت مقاضاة مصور المقطع بتهمة التشهير بها بعدما تم إطلاق سراحها من قبل جهات التحقيق بكفالة مالية، مشيرة إلى أن المرأة نفت أمام جهات التحقيق ممارستها طقوسا سحرية.

وأضافت المصادر أن المرأة نفت احتواء الأوراق التي رغبت بطباعتها في أحد مراكز التصوير على طلاسم سحرية، كونها كانت تحوي محاضرة لأحد المختصين عن العلاج بالطاقة، مؤكدة أن شخصا تهجم عليها متهما إياها بأنها ساحرة وتحمل معها طقوسا سحرية.

وألقت الشرطة القبض على مصور المقطع، الخميس الماضي، للتحقيق معه ومحاسبته في التصوير والنشر بالمخالفة للأنظمة، وأفرجت في المقابل عن السيدة وصديقتها، بعد التحفظ على أوراقهما الثبوتية إلى حين انتهاء التحقيقات.