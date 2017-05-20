إنقاذ 1500 لاجئ من الغرق قبالة سواحل إيطاليا - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

أعلن حرس السواحل الإيطالي، أمس الجمعة، أن نحو 1500 لاجئ تم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط قبالة السواحل الإيطالية، وأن عمليات الإنقاذ تمت خلال 13 عملية مختلفة.

وذكر الحرس أن العمليات تمت بمساعدة منظمة ألمانية تسمى «الشباب ينقذ»، وشهد يوم أمس إنقاذ 2300 لاجئ أيضًا على خط الملاحة الرئيسي في البحر المتوسط بين ليبيا وإيطاليا من الغرق.

ويصل معظم اللاجئين إلى أوروبا الآن إلى السواحل الإيطالية، وتشير بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن 83 % من أكثر من 55 ألف لاجئ وصلوا إلى الأراضي الأوروبية منذ بداية هذا العام جاؤوا عن طريق البحر، وتقول وزارة الداخلية الإيطالية إن معدل الزيادة في أعداد وصول اللاجئين إلى هناك زادت بنسبة 35 % مقارنة ببداية العام الجاري.