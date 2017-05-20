بالفيديو والصور.. رد فعل «مجنون» لداهس المارة في ميدان «تايم سكوير» بنيويورك - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورا تظهر رد فعل غريب لداهس المارة بسيارته في ميدان «تايم سكوير» في نيويورك بأمريكا، رافعا يده إلى أعلى ويصرخ كـ«المجنون».

وأظهر الفيديو والصور، لحظة القبض على الجاني وهو يركض في حالة هستيرية بعد ارتكابه الحادث، الذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة 22 آخرين، وكانت شرطة نيويورك قد أكدت أن الحادث ليس إرهابيا، وأنها ألقت القبض على الجاني، وهو شخص أمريكي عليه قضايا جنائية.