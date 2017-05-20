الإيسيسكو: هذا ما ننتظره من القمة العربية الإسلامية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أوضحت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، مساء أمس الجمعة، أنها تنتظر من القمم العربية الإسلامية الأمريكية، المقرر عقدها في الرياض غدا الأحد، تفعيل الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، وإعادة القضية الفلسطينية إلى الصدارة.

وأضافت الإيسيسكو، أن الغرب والعالم الإسلامي في حاجة ماسة إلى بناء شراكة حقيقية، قائمة على الاحترام المتبادل، مشددة على أن العالم الإسلامي ينتظر من تلك القمم إنهاء معاناة الشعب السوري، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتستضيف المملكة اليوم السبت وغدا الأحد، 4 قمم 3 منها تجمع الرئيس ترامب مع العاهل السعودي، وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية، بالإضافة إلى قمة تشاورية لدول مجلس التعاون الخليجي.