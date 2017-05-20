بالصور.. الوفد السوداني يصل الرياض للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وصل الفريق طه أحمد الحسين وزير الدولة ومدير مكتب الرئيس السوداني ورئيس الوفد، إلى الرياض منذ قليل، للمشاركة بالقمة العربية الاسلامية الامريكية .

وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى محمد بن فيصل ابو ساق والسفير السعودي لدى السودان علي بن حسن بن جعفر والسفير السوداني لدى المملكة عبدالباسط بدوي علي السنوسي ومساعد قائد قاعدة الملك سلمان اللواء ناصر القحطاني ومندوب عن المراسم الملكية.