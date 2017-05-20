كوريا الشمالية تنفي ضلوعها في هجمات فيروس «الفدية» - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

نفت كوريا الشمالية، أمس الجمعة، ضلوعها في الهجوم الالكتروني العالمي الأخير.

وأوضح مساعد الممثل الدائم لكوريا الشمالية كيم اين ريونغ، في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه فيما يتعلق بالهجوم الالكتروني، «فإن ربطه بكوريا الشمالية يثير السخرية».

وقال: «في كل مرة يحصل أمر غريب تطلق الولايات المتحدة وقوى معادية حملة صاخبة ضد كوريا الشمالية عبر ربطه ببيونغ يانغ».

وأكد متخصصون في الأمن المعلوماتي أنهم عثروا على صلة محتملة بين كوريا الشمالية والهجوم الالكتروني العالمي الذي حصل منذ أسبوع، وحذر بعضهم من هجمات أخرى.