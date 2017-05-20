 شاب يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء خروجه من مستشفى بجازان «صورة» - صحيفة صدى الالكترونية

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شاب يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء خروجه من مستشفى بجازان «صورة»

شاب يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء خروجه من مستشفى بجازان «صورة»
حسن الجعفري(صدى):

لفظ الشاب أحمد البيشي، أنفاسه الأخيرة بعد خروجه من المستشفى مباشرة، حيث أنه كان يتعالج من إصابته بعدما تعرض لحادث مروري أصيب على إثره بكسور في قدمه وكدمات في صدره.
وقال أحد أصدقاء الشاب ويدعى عبدالله الحازمي، إن البيشي توفي أثناء خروجه من المستشفى الذي ظل يتلقى العلاج فيه 4 أيام، مشيرا إلى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة مع تحرك السيارة التي تقله من موقف سيارات المستشفى، موضحا أنه كان متأثراً جدا أثناء خروجه لرغبته الشديدة في لقاء والدته القعيدة، مؤكدا أنه كان يتجهز لإتمام زواجه وحصوله على وظيفة يرغبها قبل وقوع الحادثة بفترة قصيرة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10378 ] نشر منذ 19 دقيقة

رحمه الله وغفر له والهم ذويه الصبر والسلوان

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