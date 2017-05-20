منافسة بين فيلمين ضد التجارة بالبشر والحيوانات في ثاني أيام «كان» - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

جاءت منافسة ثاني أيام عروض المسابقة الرسمية للدورة السبعين في مهرجان «كان» السينمائي الدولي دورة العام الحالي بفرنسا، بين فيلمين من كوريا الجنوبية والمجر.

وقدم المخرج الكوري الجنوبي «بونغ جون هو» فيلم «أوكجا Okja»، أما المجري «كورنيل ماندروكزو»، فقدم فيلم « «Jupiter’s Moon» أو «قمر جوبيتر»، ويكاد الفيلمان يشكلان معا مقولة واحدة ضد استغلال البشر والحيوانات على السواء من القوى الرأسمالية سواء في صورتها البسيطة أو الإمبريالية.

وحضر صناع فيلم «Okja» تيلدا سوينتون، وبول دانو، وجيك جيلنهال، وليلى كولينز، والمخرج بونغ جون هو، للترويج لفيلمهم المشارك فى المسابقة الرسمية، وذلك قبل عقد المؤتمر الصحفى للفيلم وإقامة العرض الخاص به، اليوم، ويروي الفيلم قصة فتاة تدعى ميجا تواجه الواقع بقسوته، حيث تسعى بكل قواها لتمنع شركة متعددة الجنسيات من اختطاف صديقتها المقربة أنثى الفيل، وقد بلغت تكلفة إنتاج الفيلم ما يقرب من 50 مليون دولار.

أما فيلم «Jupiter’s Moon» فينتمي لفئة الدراما والإثارة، ومن المقرر عرضه بدور السينما المجرية فى 8 يونيو المقبل، وهو من تأليف كاتا ويبير، وقد ساهم المخرج كورنيل ماندروكزو فى كتابة السيناريو أيضاً، وهو من بطولة عدد من النجوم أبرزهم، ماجد أسمى، مونيكا بالسى، زومبور بارنا، زابولكس بيدى فازيكاس، أكوس بيركاس.

وتدور قصة الفيلم فى إطار درامى حول أحد الشبان اللاجئيين الذي يعبر الحدود بطريقة غير شرعية، ليُلقى به فى مخيم للاجئيين، وهناك يكتشف قدراته غير العادية ويفجر مفاجأة، تعطي الأمل لشاب آخر في عالم يتم فيه استغلال المعجزات من أجل تحقيق مكاسب بسيطة.