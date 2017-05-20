التحالف الدولي: لا يمكننا هزيمة داعش بدون تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي ضد داعش بريت ماكغورك، أن تركيا تعد شريكاً هاماً في مكافحة التنظيم الإرهابي «الذي لا يمكننا هزيمته بدونها».

وأوضح ماكغورك، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع جيم ماتيس، ورئيس هيئة الأركان جوزيف دونفورد، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الجمعة، أن تركيا تعد ثاني أكثر بلد بعد العراق يزوره منذ توليه منصب في التحالف.

وقال: «الولايات المتحدة تتعاون مع تركيا بخصوص مكافحة داعش، والأزمة السورية، خاصة وأن عملية الرقة والاستقرار بعدها يتطلبان التنسيق بشكل وثيق مع تركيا».