بالصور.. الإطاحة بعمالة مخالفة اتخذت مسجدا مقرا لهم بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة مكة المكرمة، بعدد من مجهولي الهوية من جنسية إثيوبية جراء اتخاذهم أحد المساجد مقرا لهم وذلك بعد ورود بلاغات عدة من المواطنين.

وتلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، بلاغا من مواطنين، يفيد بوجود عمالة مخالفة في أحد المساجد بحي الجعرانة شرق مكة المكرمة، ويقطنون فيه، وقد استخدموا إحدى غرفه للنوم والسكن، وتم تشكيل فريق من قوة الضبط الميداني، ومداهمة الموقع المذكور، والقبض على تسعة أشخاص من الرجال والنساء، بينهم طفل، وتم إعداد محضر بالمضبوطات والأشخاص، وتم تسليمهم لإدارة الوافدين بالشميسي.