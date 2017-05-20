ولي ولي العهد يلتقي مدير وكالة التعاون الدفاعي الأمريكي لحبث مجالات التعاون - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

التقى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض أمس الجمعة، مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي الفريق البحري جوزيف ريكسي.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون السعودي الأمريكي في الجوانب الأمنية والدفاعية بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب ومساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.